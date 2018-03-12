Практичный Максимум
Почтобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 115 ₽
Ставка
5,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|5,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
начисление процентов производится за полное число кварталов хранения вклада - по ставке, указанной в договоре
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Практичный Максимум» в 2 городах России
2 829
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
-
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 236-07-72
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