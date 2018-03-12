Вход
Поиск

Практичный Максимум

Почтобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 115
Ставка
5,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 5,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
5 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
начисление процентов производится за полное число кварталов хранения вклада - по ставке, указанной в договоре
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Практичный Максимум» в 2 городах России
2 829
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 19 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 236-07-72

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 5,7 10 000 ₽ Посмотреть
Перспектива 5,7 20 000 ₽ Посмотреть
12 месяцев 5,6 15 000 ₽ Посмотреть
Признание 5,5 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный (рубли) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,35 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Горячий процент 4,75 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный (валюта) 0,5 300 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще