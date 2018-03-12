при востребовании вклада до истечения 367 дней: с 1 по 90 день - по ставке "До востребования", с 91 по 180 день - 5%, со 181 по 366 день - 5,5% годовых; при востребовании вклада в период с 367 по 1100 день: за первые 367 дней - 5,75%, с 368 дня - 5,25% годовых