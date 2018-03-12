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КУБ-Прогрессивный+ Он-лайн

Кредит Урал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,42%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
816
Ставка
5,42%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 5 000 ₽ 5,42

предусмотрено два периода начисления процентов: 1-367 дней - 5,75%, 368-1100 дней - 5,25%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета вкладчика с использованием банковской карты посредством системы «КУБ-Direct».

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в первые 366 дней срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при востребовании вклада до истечения 367 дней: с 1 по 90 день - по ставке "До востребования", с 91 по 180 день - 5%, со 181 по 366 день - 5,5% годовых; при востребовании вклада в период с 367 по 1100 день: за первые 367 дней - 5,75%, с 368 дня - 5,25% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КУБ-Прогрессивный+ Он-лайн» в 1 городе России
2 467
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в городе Магнитогорск
Отделения 11 Банкоматы 116 посмотреть на карте
Телефоны
(3519) 24-89-33

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