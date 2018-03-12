КУБ-Прогрессивный+ Он-лайн
Кредит Урал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,42%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
816 ₽
Ставка
5,42%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 5 000 ₽
|5,42
предусмотрено два периода начисления процентов: 1-367 дней - 5,75%, 368-1100 дней - 5,25%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета вкладчика с использованием банковской карты посредством системы «КУБ-Direct».
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в первые 366 дней срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при востребовании вклада до истечения 367 дней: с 1 по 90 день - по ставке "До востребования", с 91 по 180 день - 5%, со 181 по 366 день - 5,5% годовых; при востребовании вклада в период с 367 по 1100 день: за первые 367 дней - 5,75%, с 368 дня - 5,25% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КУБ-Прогрессивный+ Он-лайн» в 1 городе России
2 467
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
-
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33
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