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Капитал

Братский АНКБ, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
56 567
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке 1% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 5 городах России
2 277
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Справочная информация
ПАО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
Адрес
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
Отделения и банкоматы
в городе Братск
Отделения 2 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(3953) 41-63-64

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