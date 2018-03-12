Капитал
Братский АНКБ, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
56 567 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 1% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 5 городах России
2 277
Справочная информация
ПАО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
- Адрес
-
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- Отделения и банкоматы
-
в городе Братск
- Телефоны
-
(3953) 41-63-64
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