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Оптимальный

Камчаткомагропромбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
50 333
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 100 000 ₽ 7
от 1 400 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 6 городах России
2 283
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк»
Адрес
683031, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, д. 23
Отделения и банкоматы
в городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 3 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(4152) 26-02-70

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