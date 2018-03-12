Оптимальный
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
50 333 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 100 000 ₽
|7
|от 1 400 000 ₽
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 6 городах России
2 283
Справочная информация
ПАО «Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк»
- Адрес
-
683031, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский,
пр-тКарла Маркса, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в городе Петропавловск-Камчатский
- Телефоны
-
(4152) 26-02-70
Специальные предложения
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