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Золотая пора

Енисейский Объединенный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
281 575
Ставка
6,35%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 370 дней 540 дней 720 дней 1080 дней
от 1 000 ₽ 3,9 5,6 5,65 5,7 5,75 5,8 5,85
от 500 000 ₽ 4,15 5,85 5,9 5,95 6 6,05 6,1
от 1 500 000 ₽ 4,4 6,1 6,15 6,2 6,25 6,3 6,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
500 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 день - 2,5%, с 91 по 180 день - 3%, с 181 по 369 день - 3,5%, с 370 по 719 день - 4%, с 720 по 1079 день - 4,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотая пора» в 29 городах России
2 933
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Красноярск
Отделения 9 Банкоматы 34 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба

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Фаворит 6,4 1 500 000 ₽ Посмотреть
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