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Пенсионный особый

Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,61%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 500 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
5,61%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней 700 дней 1000 дней
от 10 ₽ 5 5,31 5,61

по вкладу предусмотрено до пяти периодов начисления процентов: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 5%; от 401 до 500 дней - 6%; от 501 до 700 дней - 6,1%; от 701 до 1 000 дней - 6,3% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, оформлении заявления на получение пенсии и социальных выплат, а также лицам, достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
процентная ставка на сумму пополнения рассчитывается из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 5%; от 401 до 500 дней - 6%; от 501 до 700 дней - 6,1%; от 701 до 1 000 дней - 6,3% годовых
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный особый» в 7 городах России
2 593
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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