Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

по вкладу предусмотрено до пяти периодов начисления процентов: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 5%; от 401 до 500 дней - 6%; от 501 до 700 дней - 6,1%; от 701 до 1 000 дней - 6,3% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения вклада