Пенсионный особый
Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 5,61%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 500 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 ₽
Ставка
5,61%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|700 дней
|1000 дней
|от 10 ₽
|5
|5,31
|5,61
по вкладу предусмотрено до пяти периодов начисления процентов: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 5%; от 401 до 500 дней - 6%; от 501 до 700 дней - 6,1%; от 701 до 1 000 дней - 6,3% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, оформлении заявления на получение пенсии и социальных выплат, а также лицам, достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно
процентная ставка на сумму пополнения рассчитывается из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 5%; от 401 до 500 дней - 6%; от 501 до 700 дней - 6,1%; от 701 до 1 000 дней - 6,3% годовых
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный особый» в 7 городах России
2 593
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
-
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34
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