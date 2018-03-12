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Стабильный+

ФорБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,35%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
735 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 352
Ставка
6,35%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
735 дней
от 10 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,35

два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 7,2%, с 368 по 735 день - 5,5%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию клиента банковская карта Visa Electron при открытии вклада и выплате на нее процентов предоставляется бесплатно; карту Visa Electron можно заменить на карту мгновенного выпуска Visa Instant Issue
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
до максимальной суммы вклада (30 000 000 рублей); прекращается за 91 день до даты окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при сроке нахождения денежных средств во вкладе 367 дней и более выплата процентов производится: с 1 по 367 день включительно по ставке 7,2% годовых, с 368 дня по день расторжения по ставке 5,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный+» в 11 городах России
3 628
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(499) 705-86-97

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