по желанию клиента банковская карта Visa Electron при открытии вклада и выплате на нее процентов предоставляется бесплатно; карту Visa Electron можно заменить на карту мгновенного выпуска Visa Instant Issue

до максимальной суммы вклада (30 000 000 рублей); прекращается за 91 день до даты окончания срока вклада

при сроке нахождения денежных средств во вкладе 367 дней и более выплата процентов производится: с 1 по 367 день включительно по ставке 7,2% годовых, с 368 дня по день расторжения по ставке 5,5% годовых