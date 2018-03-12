Супервклад
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 271 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
56 056 ₽
Ставка
7,55%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|271 день
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 1 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7,55
|7,55
|7,3
|7,05
|271 день
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 15 000 $ до 750 000 $
|1,5
|1,7
|1,25
|1
|271 день
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 15 000 € до 750 000 €
|0,7
|0,9
|0,6
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей, 1 500 долларов/евро; макс. сумма доп. взносов не может превышать сумму первоначального взноса более чем в 10 раз; не позднее, чем за 91 день до окончания срока договора
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 60 дней - по ставке 0,1%, с 61 по 180 день - по ставке 5% / 0,25% / 0,15%, с 181 дня - по ставке 5,45% / 0,9% / 0,45% в рублях / долларах / евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супервклад» в 6 городах России
61 063
Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
- Адрес
-
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 327-11-08
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