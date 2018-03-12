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Супервклад

Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 271 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
56 056
Ставка
7,55%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
271 день 367 дней 547 дней 730 дней
от 1 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 7,55 7,55 7,3 7,05
271 день 367 дней 547 дней 730 дней
от 15 000 $ до 750 000 $ 1,5 1,7 1,25 1
271 день 367 дней 547 дней 730 дней
от 15 000 € до 750 000 € 0,7 0,9 0,6 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
50 000 рублей, 1 500 долларов/евро; макс. сумма доп. взносов не может превышать сумму первоначального взноса более чем в 10 раз; не позднее, чем за 91 день до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 60 дней - по ставке 0,1%, с 61 по 180 день - по ставке 5% / 0,25% / 0,15%, с 181 дня - по ставке 5,45% / 0,9% / 0,45% в рублях / долларах / евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супервклад» в 6 городах России
61 063
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Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 327-11-08

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