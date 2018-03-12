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Доходный

Вокбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,46%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
746
Ставка
7,46%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 10 000 ₽ 7,46

всего четыре периодов начисления процентов: 1-61 день - 5,35% годовых, 62-91 день - 6,36% годовых, 92-181 день - 7,37% годовых, 182-365 дней - 8,38% годовых; указана средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе 62 дня и более проценты не пересчитываются и выплачиваются в соответствии с процентными ставками, действующими для каждого процентного периода
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
5 938
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Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

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Оптимальное решение (с частичным снятием) 7 50 000 ₽ Посмотреть
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