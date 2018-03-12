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всего четыре периодов начисления процентов: 1-61 день - 5,35% годовых, 62-91 день - 6,36% годовых, 92-181 день - 7,37% годовых, 182-365 дней - 8,38% годовых; указана средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе 62 дня и более проценты не пересчитываются и выплачиваются в соответствии с процентными ставками, действующими для каждого процентного периода Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 11:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.