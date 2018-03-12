Доходный
Вокбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,46%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
746 ₽
Ставка
7,46%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 10 000 ₽
|7,46
всего четыре периодов начисления процентов: 1-61 день - 5,35% годовых, 62-91 день - 6,36% годовых, 92-181 день - 7,37% годовых, 182-365 дней - 8,38% годовых; указана средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе 62 дня и более проценты не пересчитываются и выплачиваются в соответствии с процентными ставками, действующими для каждого процентного периода
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
5 938
Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
- Адрес
-
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 250-22-99 — единая справочная служба
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