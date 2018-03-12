Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,5%, с 31 по 181 день - 6,5%, со 182 по 397 день - 6%, с 398 по 731 - 5,5%, с 732 по 1 100 день - 5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств