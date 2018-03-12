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Золотая пора!

Конфидэнс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,62%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 692
Ставка
5,62%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 5,62

пять периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,5%, с 31 по 181 день - 6,5%, со 182 по 397 день - 6%, с 398 по 731 - 5,5%, с 732 по 1 100 день - 5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 30 дней срока действия договра
Частичное снятие
возможно
по истечении 397 дней
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 397 дней - ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотая пора!» в 5 городах России
5 321
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Адрес
156000, г. Кострома, пр-т Мира, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Кострома
Отделения 7 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-73-93 — единая справочная служба

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