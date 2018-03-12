Золотая пора!
Конфидэнс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,62%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 692 ₽
Ставка
5,62%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|5,62
пять периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,5%, с 31 по 181 день - 6,5%, со 182 по 397 день - 6%, с 398 по 731 - 5,5%, с 732 по 1 100 день - 5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение первых 30 дней срока действия договра
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
по истечении 397 дней
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 397 дней - ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотая пора!» в 5 городах России
5 321
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
- Адрес
-
156000, г. Кострома,
пр-тМира, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-73-93 — единая справочная служба
Специальные предложения
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