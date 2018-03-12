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Валютный Плюс

Внешфинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,30%
Сумма
от 10 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 $
Ставка
0,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней
от 10 000 $ 0,3
от 91 до 180 дней
от 10 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
100 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 10:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный Плюс» в 3 городах России
2 727
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 219-55-10

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