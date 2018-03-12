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Русский Южный Пенсионерам

РусЮгбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
73
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты пересчитываются по ставке 5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Русский Южный Пенсионерам» в 8 городах России
3 363
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Русский Южный банк»
Адрес
400066, г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 7
Отделения и банкоматы
в городе Волгоград
Отделения 5 Банкоматы 10 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-33-02 — единая справочная служба

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