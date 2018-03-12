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Универсальный (на счет до востребования)

Тагилбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
Валюта
Ставка
4,97%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
375 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
51
Ставка
4,97%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
375 дней
от 1 000 ₽ 4,97

всего четыре периода начисления процентов: до 90 дней - 4,5% годовых, 91-180 дней - 4,8% годовых, 181-270 дней - 5% годовых, 271-375 дней - 5,5% годовых; указана средняя ставка за весь срок нахождения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за полные периоды сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (на счет до востребования)» в 1 городе России
2 100
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Справочная информация
AO «Тагилбанк»
Адрес
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 2а
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Тагил
Отделения 5 Банкоматы 12 посмотреть на карте
Телефоны
(3435) 97-76-01

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