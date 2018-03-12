Универсальный (на счет до востребования)
Тагилбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
4,97%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
375 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
51 ₽
Ставка
4,97%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|375 дней
|от 1 000 ₽
|4,97
всего четыре периода начисления процентов: до 90 дней - 4,5% годовых, 91-180 дней - 4,8% годовых, 181-270 дней - 5% годовых, 271-375 дней - 5,5% годовых; указана средняя ставка за весь срок нахождения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт до востребования
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (на счет до востребования)» в 1 городе России
2 100
Справочная информация
AO «Тагилбанк»
- Адрес
-
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 2а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Тагил
- Телефоны
-
(3435) 97-76-01
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