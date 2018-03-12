Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

всего четыре периода начисления процентов: до 90 дней - 4,8% годовых, 91-180 дней - 5% годовых, 181-270 дней - 5,5% годовых, 271-375 дней - 5,8% годовых; указана средняя ставка за весь срок нахождения средств на счете

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные периоды сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 13:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.