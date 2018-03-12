Доходный год
Хоум Кредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
72 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|12 мес.
|от 1 000 ₽
|7
|12 мес.
|от 100 $
|1,5
|12 мес.
|от 100 €
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых 30 дней срока вклада
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный год» в 142 городах России
204 903
Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
-
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 785-82-22
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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