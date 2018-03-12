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Пенсионный

Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
5,37%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 742
Ставка
5,37%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 5,37

три периода начисления процентов со ставкой 5,7% годовых до 370 дней, 5,4% - от 371 до 740 дней и 5% - от 741 до 1 100дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад предназначен для зачисления денежных средств, поступивших из пенсионного фонда .Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
безналичное перечисление
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 26 городах России
1 838
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Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 259-66-56

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