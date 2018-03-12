Пенсионный
Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
5,37%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 742 ₽
Ставка
5,37%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|5,37
три периода начисления процентов со ставкой 5,7% годовых до 370 дней, 5,4% - от 371 до 740 дней и 5% - от 741 до 1 100дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад предназначен для зачисления денежных средств, поступивших из пенсионного фонда .Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно
безналичное перечисление
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 26 городах России
1 838
Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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