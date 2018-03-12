Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов со ставкой 5,7% годовых до 370 дней, 5,4% - от 371 до 740 дней и 5% - от 741 до 1 100дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете