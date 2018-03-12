Русский Южный Накопительный
РусЮгбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,75%
Сумма
от 1 500 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
106 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 500 ₽
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Русский Южный Накопительный» в 8 городах России
3 199
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Русский Южный банк»
- Адрес
-
400066, г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в городе Волгоград
- Телефоны
-
8 800 200-33-02 — единая справочная служба
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