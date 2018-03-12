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пять периодов начисления процентов: от 2 до 4%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода Капитализация раз в полгода по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные периоды не пересчитываются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 17:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.