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Накопительный

Дон-Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
2,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1825 дней

Основные характеристики

  • выплата раз в полгода
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 378
Ставка
2,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
5 лет
от 10 000 ₽ 2,6

пять периодов начисления процентов: от 2 до 4%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
Капитализация
раз в полгода по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за полные периоды не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 3 городах России
2 002
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Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
Адрес
346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр-т Красной Армии, 140
Отделения и банкоматы
в городе Шахты
Отделения 4 посмотреть на карте
Телефоны
(8636) 22-46-71

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