Накопительный
Дон-Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
2,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1825 дней
Основные характеристики
- выплата раз в полгода
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 378 ₽
Ставка
2,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|5 лет
|от 10 000 ₽
|2,6
пять периодов начисления процентов: от 2 до 4%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- раз в полгода
- Капитализация
- раз в полгода по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды не пересчитываются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 3 городах России
2 002
Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
- Адрес
-
346500, Ростовская обл., г. Шахты,
пр-тКрасной Армии, 140
- Отделения и банкоматы
-
в городе Шахты
- Телефоны
-
(8636) 22-46-71
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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