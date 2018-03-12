Малахитовая шкатулка
Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
32 955 ₽
Ставка
6,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес.
|6 мес.
|1 год
|от 15 000 ₽
|4,4
|5,15
|5,9
|от 500 000 ₽
|4,6
|5,4
|6,4
|от 1 000 000 ₽
|4,9
|5,65
|6,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 45/90/180 дней с даты открытия/пролонгации
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
+1% при подключении смс - информирования об уплаченных процентах (подробнее на сайте банка), +0,25 при предъявлении пенсионного удостоверения и при покупке коробочного продукта "Страхование:имущество или жизнь"
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Малахитовая шкатулка» в 9 городах России
2 610
Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
- Адрес
-
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 200-58-59 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Престиж
|6,85
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Монетный двор
|6,75
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Копилка желаний
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Плюс
|4
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный (в иностранной валюте)
|1,2
|100 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть