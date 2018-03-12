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Малахитовая шкатулка

Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
32 955
Ставка
6,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес. 1 год
от 15 000 ₽ 4,4 5,15 5,9
от 500 000 ₽ 4,6 5,4 6,4
от 1 000 000 ₽ 4,9 5,65 6,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 45/90/180 дней с даты открытия/пролонгации
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
+1% при подключении смс - информирования об уплаченных процентах (подробнее на сайте банка), +0,25 при предъявлении пенсионного удостоверения и при покупке коробочного продукта "Страхование:имущество или жизнь"
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Малахитовая шкатулка» в 9 городах России
2 610
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Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
Адрес
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 10 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-58-59 — единая справочная служба

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