Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 45/90/180 дней с даты открытия/пролонгации Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно +1% при подключении смс - информирования об уплаченных процентах (подробнее на сайте банка), +0,25 при предъявлении пенсионного удостоверения и при покупке коробочного продукта "Страхование:имущество или жизнь" Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.