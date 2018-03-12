Сейф
Новое Время, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 519 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
при условии, что сумма вклада с учетом суммы вносимого дополнительного взноса не превышает первоначальную сумму вклада, внесенную при заключении договора; не позднее, чем за 31 календарный день до даты окончания срока вклада
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету и возврату не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сейф» в 1 городе России
4 615
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Новое Время»
- Адрес
-
109028, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 287-00-60
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