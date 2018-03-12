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Супер Сейф

Новое Время, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
10 905
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 150 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
при условии, что сумма вклада с учетом суммы вносимого дополнительного взноса не превышает первоначальную сумму вклада, внесенную при заключении договора; не позднее, чем за 31 календарный день до даты окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету и возврату не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер Сейф» в 1 городе России
2 972
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Новое Время»
Адрес
109028, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 287-00-60

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