Он-Л@йм
Уралпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
337 ₽
Ставка
6,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,3
|6,8
общая сумма вкладов, открытых на одного клиента, не может превышать максимальную сумму вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 30 дней при сроке вклада 91 день, в течение первых 60 дней при сроке вклада 181 день
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
6,5% годовых на 91 день и 7% годовых на 181 день при открытии вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Он-Л@йм» в 2 городах России
1 849
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
-
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
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