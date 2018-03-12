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общая сумма вкладов, открытых на одного клиента, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 30 дней при сроке вклада 91 день, в течение первых 60 дней при сроке вклада 181 день Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях 6,5% годовых на 91 день и 7% годовых на 181 день при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.