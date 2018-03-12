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Он-Л@йм

Уралпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
337
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,3 6,8

общая сумма вкладов, открытых на одного клиента, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 30 дней при сроке вклада 91 день, в течение первых 60 дней при сроке вклада 181 день
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
6,5% годовых на 91 день и 7% годовых на 181 день при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Он-Л@йм» в 2 городах России
1 849
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 4 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-65-65

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