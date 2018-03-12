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Пенсионный капитал

Всероссийский Банк Развития Регионов, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,95%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 115
Ставка
5,95%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней 732 дня
от 1 000 ₽ 5,85 4,9
от 30 000 ₽ 5,9 5
от 100 000 ₽ 5,95 5,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
при сумме вклада от 100 000 рублей оформляется бесплатная карта Visa/MasterСard, категория которой зависит от суммы вклада
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 48 городах России
5 706
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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