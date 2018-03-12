Растем вместе
Валюта
₽
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
96 000 ₽
Ставка
6,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 10 000 ₽
|6,25
|от 100 000 ₽
|6,3
|от 700 000 ₽
|6,35
|от 1 500 000 ₽
|6,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка либо паспорта, если ему больше 14 лет.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
-
возможна
до достижения лицом, на которого оформлен вклад, на дату пролонгации возраста 18 лет
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растем вместе» в 48 городах России
5 999
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
-
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
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