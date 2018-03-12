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Растем вместе

Всероссийский Банк Развития Регионов, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
96 000
Ставка
6,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 10 000 ₽ 6,25
от 100 000 ₽ 6,3
от 700 000 ₽ 6,35
от 1 500 000 ₽ 6,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
детский
Особые условия

Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка либо паспорта, если ему больше 14 лет.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
до достижения лицом, на которого оформлен вклад, на дату пролонгации возраста 18 лет
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растем вместе» в 48 городах России
5 999
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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