Пенсионный
ЕАТП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 298 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|2 года
|от 50 000 ₽
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад предназначен для клиентов, которые получают пенсию от Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, а также от негосударственных пенсионных фондов
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей; не позднее 180 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
2 294
Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
-
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 51-72-50
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