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Пенсионный

ЕАТП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 298
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2 года
от 50 000 ₽ 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
вклад предназначен для клиентов, которые получают пенсию от Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, а также от негосударственных пенсионных фондов
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей; не позднее 180 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
2 294
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Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Астрахань
Отделения 8 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
(8512) 51-72-50

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