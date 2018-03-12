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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный вклад предназначен для клиентов, которые получают пенсию от Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, а также от негосударственных пенсионных фондов Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей; не позднее 180 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 11:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.