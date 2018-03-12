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Постоянный доход (на три года)

Совкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
976
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней 180 дней 365 дней 730 дней 1095 дней
от 30 000 ₽ 6,2 6,6 6,2 5,4 5,4

в таблице указаны сроки возможного расторжения (в днях)

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта рассрочки «Халва»
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад оформляется на срок 1095 дней.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
1 000 рублей; в течение срока действия вклада сумма всех дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в первые 10 дней срока; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются исходя из срока нахождения денежных средств во вкладе по процентной ставке соответствующего полного периода (см. таблицу), за неполный период - по ставке до востребования; при условии ежемесячных безналичных расчётов по карте Халва процентная ставка увеличивается на 0,5% за выдержанный период (см. подробнее на сайте банка)
Увеличение ставки
возможно при других условиях
при открытии вкладов через интернет-банк, + 0,5 п.п. при расчётах картой Халва (подробнее см. на сайте банка)
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 10:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход (на три года)» в 991 городе России
29 547
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Кострома
Отделения 7 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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Максимальный доход 7,4 30 000 ₽ Посмотреть
Проценты на проценты (на три года) 6,6 30 000 ₽ Посмотреть
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