Параметры вклада

Выплата процентов

ежемесячно на счёт банковской карты к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта рассрочки «Халва»

Капитализация

нет

Специальный вклад

нет

Особые условия

Вклад оформляется на срок 1095 дней.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 1 000 рублей; в течение срока действия вклада сумма всех дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в первые 10 дней срока; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад

Частичное снятие

невозможно

Досрочное расторжение

на льготных условиях проценты выплачиваются исходя из срока нахождения денежных средств во вкладе по процентной ставке соответствующего полного периода (см. таблицу), за неполный период - по ставке до востребования; при условии ежемесячных безналичных расчётов по карте Халва процентная ставка увеличивается на 0,5% за выдержанный период (см. подробнее на сайте банка)

Увеличение ставки

возможно при других условиях при открытии вкладов через интернет-банк, + 0,5 п.п. при расчётах картой Халва (подробнее см. на сайте банка)

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

возможно через интернет-банк

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

02.03.2018 10:21