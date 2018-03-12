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Накоплю на все Онлайн

Уралтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 185 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
171
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
185 дней 390 дней
от 5 000 ₽ 6,75 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только через интернет - банк.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накоплю на все Онлайн» в 25 городах России
2 592
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Справочная информация
ОАО «Уральский Транспортный Банк»
Адрес
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 12 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 370-19-01
8 800 100-07-67 — единая справочная служба

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