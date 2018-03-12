Все включено Онлайн
Уралтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 390 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
614 ₽
Ставка
5,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|390 дней
|730 дней
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|5,75
|5,25
|4,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только через интернет - банк.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено Онлайн» в 25 городах России
2 226
Справочная информация
ОАО «Уральский Транспортный Банк»
- Адрес
-
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 370-19-018 800 100-07-67 — единая справочная служба
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