Банкоматный
Росбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
38 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес.
|от 3 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается в банкомате с использованием основной банковской карты банка (кроме кредитных и cash-in карт).
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат
- Удаленное открытие вклада
- возможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Банкоматный» в 175 городах России
18 046
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
-
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
Специальные предложения
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