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Банкоматный

Росбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
38
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес.
от 3 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается в банкомате с использованием основной банковской карты банка (кроме кредитных и cash-in карт).

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат
Удаленное открытие вклада
возможно
Дата актуализации
12.03.2018 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Банкоматный» в 175 городах России
18 046
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 51 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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