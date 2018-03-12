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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается в банкомате с использованием основной банковской карты банка (кроме кредитных и cash-in карт). Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат Удаленное открытие вклада возможно Дата актуализации 12.03.2018 15:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.