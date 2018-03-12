Исполнение желаний
СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
481 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|270 дней
|от 10 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний» в 111 городах России
28 103
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
-
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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