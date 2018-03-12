Доброе дело (ежемесячно)
Саровбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
922 ₽
Ставка
4,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 10 000 ₽
|4,6
всего два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 5,2% годовых, с 368 по 732 день - 4% годовых; указана ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
благотворительный
банк из своих средств в качестве благотворительного пожертвования перечисляет в благотворительный фонд «Доброе дело» сумму, равную 0,1% суммы каждого вновь открытого и при этом не закрытого до конца календарного месяца вклада «Доброе дело»
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 183 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
см. подробнее на сайте банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Стабильный"
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 12:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доброе дело (ежемесячно)» в 23 городах России
3 194
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
-
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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