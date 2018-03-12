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Доброе дело (ежемесячно)

Саровбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
922
Ставка
4,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня
от 10 000 ₽ 4,6

всего два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 5,2% годовых, с 368 по 732 день - 4% годовых; указана ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
благотворительный
банк из своих средств в качестве благотворительного пожертвования перечисляет в благотворительный фонд «Доброе дело» сумму, равную 0,1% суммы каждого вновь открытого и при этом не закрытого до конца календарного месяца вклада «Доброе дело»
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 183 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
см. подробнее на сайте банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Стабильный"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доброе дело (ежемесячно)» в 23 городах России
3 194
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Саров
Отделения 8 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
(831) 430-38-28

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