Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 5,7% годовых, с 368 по 732 день - 4,5% годовых; указана средняя годовая ставка за весь срок нахождения средств во вкладе