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Пенсионный доход

Проинвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и СНИЛС.
Валюта
Ставка
5,02%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
5,02%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 1 ₽ 5,02

всего три периода начисления процентов со ставкой 6% годовых с 1 по 370 дней, 5% - с 371 по 750 дней, 4% - с 751 по 1 100 дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад с лестничным начислением процентов открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 10 000 рублей
Досрочное расторжение
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 8 городах России
2 380
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 270-00-32

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