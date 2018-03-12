Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего три периода начисления процентов со ставкой 6% годовых с 1 по 370 дней, 5% - с 371 по 750 дней, 4% - с 751 по 1 100 дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете