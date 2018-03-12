Пенсионный доход
Проинвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
5,02%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
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0 ₽
Ставка
5,02%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 1 ₽
|5,02
всего три периода начисления процентов со ставкой 6% годовых с 1 по 370 дней, 5% - с 371 по 750 дней, 4% - с 751 по 1 100 дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад с лестничным начислением процентов открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 10 000 рублей
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 8 городах России
2 380
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
-
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 270-00-32
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