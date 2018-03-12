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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счет вклада "Универсал" Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее начисленные проценты за полные месяцы сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 21.02.2018 17:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.