Пенсионный капитал
Социнвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
181 ₽
Ставка
7,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|365 дней
|395 дней
|от 10 000 ₽
|7,2
|7,2
|7,2
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; не позднее, чем за 30 / 60 / 90 при сроке вклада 91 / 181 / 365 дней соответственно
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
в течение одного календарного месяца можно снимать не более 100 000 рублей
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 4% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 14:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 31 городе России
5 599
Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
- Адрес
-
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 250-88-88
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