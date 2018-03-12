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Пенсионный капитал

Социнвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
181
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 365 дней 395 дней
от 10 000 ₽ 7,2 7,2 7,2 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее, чем за 30 / 60 / 90 при сроке вклада 91 / 181 / 365 дней соответственно
Частичное снятие
возможно
в течение одного календарного месяца можно снимать не более 100 000 рублей
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке 4% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 14:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 31 городе России
5 599
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
Адрес
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
Отделения и банкоматы
в городе Уфа
Отделения 16 Банкоматы 28 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 250-88-88

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