Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или документы, подтверждающие отнесение физического лица к льготной категории.

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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад предназначен для зачисления сумм пенсий, а так же прочих платежей связанных с пенсионными выплатами, перечисляемыми Отделением Пенсионного Фонда по Республике Татарстан, негосударственными пенсионными фондами, Управлением Федерального казначейства, иными организациями, осуществляющими доставку пенсий, материальных выплат, социальных компенсаций по району проживания вкладчика и пособий по временной нетрудоспособности (для работающих пенсионеров) Особые условия Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. Пополнение возможно безналичным путем принимаются и зачисляются пенсионные выплаты; через кассу - сумма дополнительный взносов не ограничена Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.