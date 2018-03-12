Вход
Поиск

Новый Пенсионный

Татсоцбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или документы, подтверждающие отнесение физического лица к льготной категории.
Валюта
Ставка
6,25%
Сумма
от 100 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 100 ₽ 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад предназначен для зачисления сумм пенсий, а так же прочих платежей связанных с пенсионными выплатами, перечисляемыми Отделением Пенсионного Фонда по Республике Татарстан, негосударственными пенсионными фондами, Управлением Федерального казначейства, иными организациями, осуществляющими доставку пенсий, материальных выплат, социальных компенсаций по району проживания вкладчика и пособий по временной нетрудоспособности (для работающих пенсионеров)
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
безналичным путем принимаются и зачисляются пенсионные выплаты; через кассу - сумма дополнительный взносов не ограничена
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Пенсионный» в 3 городах России
2 558
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 43 Банкоматы 60 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 299-11-11

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Больше возможностей 8 5 000 000 ₽ Посмотреть
Капитальное вложение 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
В ожидании отпуска 6,25 25 000 ₽ Посмотреть
Стабильный процент 6,25 5 000 ₽ Посмотреть
Апельсиновый фреш 5 10 000 ₽ Посмотреть
Надежный 3 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще