Универсальный
Инкаробанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 940 ₽
Ставка
7,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 367 дней
|от 50 000 ₽
|7,45
|7,7
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 367 дней
|от 1 000 $
|1,25
|1,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 367 дней
|от 1 000 €
|0,75
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей, 100 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
-
возможно
не ранее 30 дней со дня начала срока размещения вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
7 553
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Инкаробанк»
- Адрес
-
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 32
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
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