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Универсальный

Инкаробанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 940
Ставка
7,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней
от 50 000 ₽ 7,45 7,7
от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней
от 1 000 $ 1,25 1,5
от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней
от 1 000 € 0,75 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
5 000 рублей, 100 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
не ранее 30 дней со дня начала срока размещения вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
7 553
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Инкаробанк»
Адрес
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 32
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте

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