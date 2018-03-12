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Классический

Калуга, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 447
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 5 000 ₽ 6,25
от 200 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные
5 000 рублей; допускается только наличными денежными средствами; банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
2 353
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(4842) 54-94-25

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