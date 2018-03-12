Классический
Калуга, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 447 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 5 000 ₽
|6,25
|от 200 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей; допускается только наличными денежными средствами; банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
- минимальная сумма
- иные
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
2 353
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
-
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 54-94-25
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