Классический
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,75%
Сумма
от 100 €
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 €
Ставка
0,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 100 $
|0,25
|0,5
|0,75
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 100 €
|0,25
|0,5
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 60 дней срока действия договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 11 городах России
2 299
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
-
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- Отделения и банкоматы
-
в городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 200-04-38 — единая справочная служба
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