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Оптимальное решение

Вокбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 101 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 887
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 101 до 190 дней от 191 до 280 дней от 281 до 365 дней
от 50 000 ₽ 7,2 7,3 7,5
от 101 до 190 дней от 191 до 280 дней от 281 до 365 дней
от 1 000 $ 0,3 0,5 0,7
от 101 до 190 дней от 191 до 280 дней от 281 до 365 дней
от 1 000 € 0,12 0,2 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, 200 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальное решение» в 1 городе России
7 364
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Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

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Пенсионный (с ежемесячной выплатой) 7,45 30 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (с ежемесячной капитализацией) 7,35 30 000 ₽ Посмотреть
Оптимальное решение (с ежемесячной выплатой) 7,3 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (с частичным снятием) 7,25 30 000 ₽ Посмотреть
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Оптимальное решение (с частичным снятием) 7 50 000 ₽ Посмотреть
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