Классический
Приобье, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
681 ₽
Ставка
6,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 10 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 180 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе с 183 по 359 день - 4% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
3 258
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
- Адрес
-
628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск,
пр-тПобеды, д. 18а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижневартовск
- Телефоны
-
(3466) 61-10-10
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