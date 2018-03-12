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Классический

Приобье, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
681
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 10 000 ₽ 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 180 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе с 183 по 359 день - 4% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
3 258
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
Адрес
628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, пр-т Победы, д. 18а
Отделения и банкоматы
в городе Нижневартовск
Отделения 2 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
(3466) 61-10-10

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