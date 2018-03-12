Пенсия Растет
Ростфинанс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,52%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
496 ₽
Ставка
5,52%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1095 дней
|от 3 000 ₽
|5,52
всего три периода начисления процентов: до 365 дней - 6,35% годовых, 366-730 дней - 5,35% годовых, 731-1 095 дней - 4,85% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо удостоверения ветерана ВОВ, Труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 365 дня, подробнее см. сайт банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 17:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия Растет» в 9 городах России
2 834
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
-
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
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