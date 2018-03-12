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Пенсия Растет

Ростфинанс, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,52%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
496
Ставка
5,52%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней
от 3 000 ₽ 5,52

всего три периода начисления процентов: до 365 дней - 6,35% годовых, 366-730 дней - 5,35% годовых, 731-1 095 дней - 4,85% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо удостоверения ветерана ВОВ, Труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 365 дня, подробнее см. сайт банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 17:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия Растет» в 9 городах России
2 834
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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