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всего три периода начисления процентов: до 365 дней - 6,35% годовых, 366-730 дней - 5,35% годовых, 731-1 095 дней - 4,85% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов.Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо удостоверения ветерана ВОВ, Труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы. Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 365 дня, подробнее см. сайт банка Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 17:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.