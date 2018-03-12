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Юбилейный. 3 месяца

Промтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,58%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
900 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
594
Ставка
4,58%
Детальный расчет

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
900 дней
от 5 000 ₽ 4,58

предусмотрено четыре периода начисления процентов: 1-90 дней - 7,5%, 91-180 дней - 7,3%, 181-370 дней - 6,4%, 371-900 дней - 3% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - 0,01%, от 90 до 180 дней: за первые 90 дней - 7,5%, свыше 91 дня - 0,01%; от 180 до 370 дней: за первые 90 дней - 7,5%, от 91 до 180 дней - 7,3%, свыше 181 дня - 0,01%; от 370 до 900 дней: за первые 90 дней - 7,5%, от 91 до 180 дней - 7,3%, от 181 до 370 дней - 6,4%, от 371 до 540 дней - 3%, от 541 до 899 дней – 0,01% годовых
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
на 0,1 п.п.
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный. 3 месяца» в 17 городах России
2 675
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в городе Уфа
Отделения 8 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 299-99-99

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