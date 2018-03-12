Юбилейный. 3 месяца
Промтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,58%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
900 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
594 ₽
Ставка
4,58%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|900 дней
|от 5 000 ₽
|4,58
предусмотрено четыре периода начисления процентов: 1-90 дней - 7,5%, 91-180 дней - 7,3%, 181-370 дней - 6,4%, 371-900 дней - 3% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 0,01%, от 90 до 180 дней: за первые 90 дней - 7,5%, свыше 91 дня - 0,01%; от 180 до 370 дней: за первые 90 дней - 7,5%, от 91 до 180 дней - 7,3%, свыше 181 дня - 0,01%; от 370 до 900 дней: за первые 90 дней - 7,5%, от 91 до 180 дней - 7,3%, от 181 до 370 дней - 6,4%, от 371 до 540 дней - 3%, от 541 до 899 дней – 0,01% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
на 0,1 п.п.
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный. 3 месяца» в 17 городах России
2 675
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
-
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99
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