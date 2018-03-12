до 90 дней - 0,01%, от 90 до 180 дней: за первые 90 дней - 7,5%, свыше 91 дня - 0,01%; от 180 до 370 дней: за первые 90 дней - 7,5%, от 91 до 180 дней - 7,3%, свыше 181 дня - 0,01%; от 370 до 900 дней: за первые 90 дней - 7,5%, от 91 до 180 дней - 7,3%, от 181 до 370 дней - 6,4%, от 371 до 540 дней - 3%, от 541 до 899 дней – 0,01% годовых