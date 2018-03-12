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Юбилейный. 6 месяцев

Промтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,79%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
544
Ставка
3,79%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1000 дней
от 5 000 ₽ 3,79

предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 180 день - 7,4%, со 181 по 1000 день - 3% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 180 дней - 0,01; свыше 180 дней: за первые 180 дней - 7,4%, от 181 до 630 дней - 3%, от 631 до 999 дней – 0,01% годовых
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
на 0,1 п.п.
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный. 6 месяцев» в 17 городах России
2 637
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в городе Уфа
Отделения 8 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 299-99-99

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