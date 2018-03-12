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предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 180 день - 7,4%, со 181 по 1000 день - 3% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 60 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - 0,01; свыше 180 дней: за первые 180 дней - 7,4%, от 181 до 630 дней - 3%, от 631 до 999 дней – 0,01% годовых Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения на 0,1 п.п. Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.