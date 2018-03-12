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Экспресс Онлайн

Живаго-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
675
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 365 дней
от 10 000 ₽ 5 5,5 6 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только через систему «Живаго – Банк онлайн».

Пополнение
возможно
без ограничений в безналичной форме с текущего счета/СКС
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Экспресс Онлайн» в 2 городах России
3 796
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Справочная информация
ООО «Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в городе Рязань
Отделения 3 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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