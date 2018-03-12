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ставка рассчитывается каждую декаду месяца исходя из максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется на сайте Банка России) + 0,7% годовых

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия Вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях после 100 дней действия договора, проценты пересчитываются за фактический срок нахождения денежных средств на счете по 3% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 11:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.