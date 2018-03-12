Вход
Поиск

Индекс

Вокбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,61%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 857
Ставка
7,61%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ 7,61

ставка рассчитывается каждую декаду месяца исходя из максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется на сайте Банка России) + 0,7% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия

Вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
после 100 дней действия договора, проценты пересчитываются за фактический срок нахождения денежных средств на счете по 3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Индекс» в 1 городе России
4 590
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный 7,55 30 000 ₽ Посмотреть
Оптимальное решение 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный 7,46 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (с ежемесячной выплатой) 7,45 30 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (с ежемесячной капитализацией) 7,35 30 000 ₽ Посмотреть
Оптимальное решение (с ежемесячной выплатой) 7,3 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (с частичным снятием) 7,25 30 000 ₽ Посмотреть
Оптимальное решение (с ежемесячной капитализацией) 7,2 50 000 ₽ Посмотреть
Оптимальное решение (с частичным снятием) 7 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще