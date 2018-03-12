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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования на счет по вкладу "Универсальный" Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Открывается клиентам, у которых закончился срок ранее открытого срочного рублевого вклада. Пополнение нет Частичное снятие возможно, но есть ограничения: не более 20% от остатка на дату совершения расходной операции Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 15.02.2018 13:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.