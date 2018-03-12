Времена года
Донхлеббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
545 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
971 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|545 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7% годовых, с 366 по 545 день - 5,5% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 180 дней срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 366 по 545 день по ставке, определенной в договоре
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Времена года» в 9 городах России
2 530
Справочная информация
ПАО «Донхлеббанк»
- Адрес
-
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 267-40-60
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