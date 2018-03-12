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Времена года

Донхлеббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
545 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
971
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
545 дней
от 10 000 ₽ 6,5

два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7% годовых, с 366 по 545 день - 5,5% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 366 по 545 день по ставке, определенной в договоре
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Времена года» в 9 городах России
2 530
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Справочная информация
ПАО «Донхлеббанк»
Адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 267-40-60

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