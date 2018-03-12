Свобода+
Аверс, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
93 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
153 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода+» в 3 городах России
4 640
Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 700-43-21 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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