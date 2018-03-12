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Гармония+

Аверс, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
184 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно или ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
305
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
184 дня
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно или ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в первые 92 дня
Частичное снятие
возможно
в течение последних 92 дней на общую сумму, не превышающую половины суммы остатка на 93 день срока хранения
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке 3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гармония+» в 3 городах России
5 059
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 9 Банкоматы 39 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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