Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно или ежеквартально на текущий счёт Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в первые 92 дня Частичное снятие возможно в течение последних 92 дней на общую сумму, не превышающую половины суммы остатка на 93 день срока хранения Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 3% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 1 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 16:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.