Гармония+
Аверс, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
184 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно или ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
305 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|184 дня
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно или ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в первые 92 дня
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
в течение последних 92 дней на общую сумму, не превышающую половины суммы остатка на 93 день срока хранения
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 3% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гармония+» в 3 городах России
5 059
Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 700-43-21 — единая справочная служба
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